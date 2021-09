Richard reclama de adiamento contra o Bahia e prevê maratona para o Ceará: "não é o ideal"

O elenco do Ceará estava na semana de preparação visando o jogo diante do Bahia, no sábado (2), fora de casa, pela 23ª rodada da Série A, quando a CBF adiou o jogo e remarcou para o dia 27. A decisão não repercutiu bem com a direção e o elenco do Alvinegro. Em entrevista coletiva, o goleiro Richard criticou o adiamento da partida e teme que mais jogos do Ceará sejam alterados, como os diante do Internacional e Atlético/MG.

Richard Goleiro do Ceará O calendário está todo bagunçado. O jogo do Bahia adiado não entendi ainda o porquê. Injusto. Porque já ia ser sem público. Não cabe a mim ficar falando muito disso. Não adianta ficar reclamando. É olhar para frente e seguir. Se os jogos contra Inter e Atlético forem adiados, vai ser uma maratona

Caso os jogos do Ceará sejam realmente remanejados, o clube entrará em uma maratona a partir de outubro e deve atuar a cada três dias. O goleiro Richard, no entanto, ressaltou que o Ceará tem elenco para isso.

"A gente tem um grande elenco, uma grande equipe, estamos bem treinados. Não é o ideal, mas temos que passar por cima de tudo isso", disse ele.

Confiança

No último sábado (25), o Ceará venceu a Chapecoense por 1 a 0 no Castelão, gol de Jael, quebrando um jejum de 6 partidas sem vencer na Série A e subiu na tabela, estando em 11º, com 28 pontos. Para Richard, a vitória dá confiança para que a equipe desempenhe um melhor futebol nos jogos.

"Apesar de a Chapecoense estar embaixo na tabela, tem um bom time, bem compacto, competiu bastante aqui. Isso dificultou para a gente triunfar. A gente poderia ter feito mais gols, mas a equipe criou como não vinha criando nos outros jogos. Ficamos contentes com isso. Mas sabemos que precisamos colocar para dentro para termos mais tranquilidade. Mas a vitória dá mais confiança para o restante do campeonato".

Sobre sua adaptação ao estilo do técnico Tiago Nunes, o goleiro revelou que os treinos são mais intensos e que tem sentido dores na coxa, mas nada grave.

"Estou bem. Muitos jogos, treinos bem intensos do Tiago, onde tenho trabalhado mais com os pés, isso gera um desgate maior. Tenho tido algumas dores na coxa, mas é algo mais no momento. Não é nada grave. A gente está cuidando bem".

