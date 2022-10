Richard recebe o 3º cartão amarelo e desfalca Ceará contra Goiás pela Série A; Richardson retorna

O volante Richard é desfalque no Ceará para a partida contra o Goiás, pela 30ª rodada da Série A de 2022. O meio-campo recebeu 3º cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o América-MG, neste sábado (1º), e precisa cumprir suspensão automática no Brasileirão.

A advertência ocorreu aos 14 minutos do 2º tempo. O atleta reclamou com a árbitra Edina Alves Batista (Fifa) de um possível pênalti para o time alvinegro, posteriormente marcado com auxílio do árbitro de vídeo (VAR). Na cobrança, Jô bateu para defesa do goleiro.

Richard foi titular na partida e deixou o campo apenas aos 30 do 2º tempo, substituído por Diego Rigonato. O confronto com o time goiano será na próxima quarta-feira (5), às 19h, na Arena Castelão.

Na tabela de classificação, o Ceará está em 16º, com 31 pontos. O Goiás é o 11º colocado, com 37.

Retorno de Richardson

Legenda: Richardson é um dos principais volantes do elenco do Ceará Foto: divulgação / Ceará

Richard está fora do próximo jogo do Ceará por suspensão, mas o técnico argentino Lucho González ganha um retorno importante: Richardson. O volante não atuou contra o América-MG por acúmulo de cartões.

As demais dúvidas são por conta do departamento médico. No último boletim do elenco, dois jogadores ficam em transição (Cléber e Bruno Pacheco), enquanto três peças possuem lesões. Veja abaixo os detalhes:

Messias : lesão de panturrilha esquerda e segue com a fisioterapia.

: lesão de panturrilha esquerda e segue com a fisioterapia. Lindoso : com tendinite no joelho, segue tratando com a fisioterapia.

: com tendinite no joelho, segue tratando com a fisioterapia. Matheus Peixoto : com entorse tornozelo, segue em tratamento fisioterápico.

: com entorse tornozelo, segue em tratamento fisioterápico. Cléber e Bruno Pacheco: em transição.