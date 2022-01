Richard explica característica de jogo e destaca Tiago Nunes para escolha pelo Ceará; veja coletiva

O Ceará apresentou o volante Richard nesta segunda-feira (17), reforço que deve acirrar a briga pela titularidade no setor. O atleta falou pela primeira vez à imprensa e citou a importância de ter trabalhado com o técnico Tiago Nunes para a escolha do Alvinegro nesta temporada.

“Agradecer pela oportunidade, eu trabalhei com o Tiago Nunes lá no Corinthians. Foi pouco tempo, mas criamos uma identidade legal. Agradeço a ele pela oportunidade, por ter me ligado e estar me dando a chance de vestir essa grande camisa. Estou muito feliz, motivado com os desafios que me propôs e eu sou movido a isso, sou movido a desafios, a grandes objetivos e esse ano não vai ser diferente", afirmou.

O clube tem pela frente a disputa de cinco competições: Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Cearense. Em meio a uma maratona de jogos que pode enfrentar, Richard assegura que veio fortalecer o time, mas tem concorrência no elenco. Para a posição, o Vovô tem: Fernando Sobral, Geovane, Marlon, Richardson e William Oliveira. “Eu me sinto melhor jogando como primeiro volante, mas segundo volante já joguei também, já atuei de meia, onde precisar eu estou disposto. Só quero vir pra ajudar o Ceará”, declarou. Coletiva de volante Richard no Ceará