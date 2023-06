Richard destaca confiança de Barroca no Ceará: 'Eu sei do meu potencial’

O feriado foi de muito trabalho no Alvinegro. De olho na sequência positiva do Ceará na Série B, o goleiro Richard foi quem concedeu entrevista nesta quinta-feira (8), no CT de Porangabuçu. O arqueiro falou da confiança do treinador e o desenvolvimento do time na competição.

Longe do seu torcedor, o Alvinegro somou 13 pontos dos 19 que tem na tabela. Richard ressaltou que o foco da equipe é na sequência positiva dentro de casa também, a começar pelo jogo contra o CRB.

"É um fator que tem nos incomodado bastante. O Barroca tem falado muito sobre isso, o aproveitamento dentro de casa que a gente precisa melhorar. Focar nisso, nesses pontos que precisam ser melhorados. Aproveitar que o nosso torcedor voltou e já conseguimos vencer a Chapecoense, contra o Novorizontino foi um jogo diferente, vínhamos de jogos em sequência, viagem longa e sentimos o jogo”, avalia.

Duelo com o CRB

A partida de sábado é mais uma oportunidade para o Alvinegro tentar melhorar o retrospecto com a presença do seu torcedor. Apesar de estar na parte de baixo da tabela, Richard prega respeito ao adversário alagoano.

“Agora é focar nesse jogo contra o CRB, um jogo muito difícil, eles têm grandes jogadores, mas nós vamos estar diante do nosso torcedor é esperamos vencer”, assegura o arqueiro.

Autocritica na meta

No Ceará desde 2019, Richard já passou por vários momentos na equipe. Questionado sobre ser titular e sofrer com as críticas, o camisa 1 do Ceará foi categórico sobre a condição.

“Ano passado, joguei pouco e eu estava sempre bem, mas isso é natural, como na vida, tem momentos bons e momentos ruins. Acredito que a gente está aqui para melhorar, para evoluir é isso que tenho buscado. Trabalhar mais, independente de falhar ou não o goleiro nunca quer levar gols. Os dois últimos jogos foi como a gente pensou. São fases, as boas passam e as ruins também”, aponta o jogador.

O titular na meta alvinegra, Richard elogiou o trabalho de Barroca, até sua conversa com os jogadores para passar confiança. Apesar das falhas contra o Novorizontino, o goleiro não teve o gol vazado nos dois últimos jogos.

“Desde que eu cheguei aqui no clube eu já pisei no aeroporto sofrendo algumas críticas. Eu sei do meu potencial, o quanto eu sou bom no que eu faço e não é um jogo que define a minha história, o que eu sou. [Contra o Novorizontino] foi um jogo ruim, para vocês [imprensa] talvez, mas acredito que tiveram outros fatores que fizeram com que a gente chegasse a esse jogo ruim”, detalha.

Busca pelo G4

Mesmo com um momento de cinco vitórias nos últimos seis jogos, Richard acredita no trabalho para chegar ao G4 da Série B.

“A gente sabe que começamos muito mal o campeonato, temos pagado por isso também. Um campeonato de recuperação e cada jogo se torna uma final para a gente ter poder chegar ao G4 o quanto antes e chegar nos objetivos do clube. É um campeonato difícil, desgastante, e está apenas no começo”, coloca o atleta.

O Ceará tem duas atividades até o próximo adversário. A equipe de Eduardo Barroca tenta melhorar o retrospecto com a presença do seu torcedor na capital cearense. A partida diante do CRB acontece às 19h30, de sábado (10), na Arena Castelão.