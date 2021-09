Richard comenta trabalho de Tiago Nunes com os goleiros do Ceará: "sistema um pouco diferente"

Um dos principais destaques do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro Richard deve se "apresentar" mais ao jogo com o técnico Tiago Nunes. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (8), o arqueiro comentou sobre o trabalho desenvolvido pelo novo comandante alvinegro com os goleiros da equipe.

"No dia a dia, o Tiago (Nunes) tem inserido os goleiros em alguns trabalhos com os atletas de linha. Ele tem conversado bastante. É um sistema um pouco diferente do que o Guto jogava, onde os goleiros participam mais, mas não tem nada especial. O que ele vem fazendo é inserir o goleiro um pouco mais no jogo. Temos adaptado isso."

Assista à coletiva na íntegra

Richard destrinchou ainda o que o torcedor alvinegro pode esperar diante do Grêmio, no domingo (13), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

"O Tiago Nunes foca muito no passe, em jogadas de construções. Nós ali atrás (goleiro e zagueiros) teremos mais opções de passes pelo sistema dele. Espero que consigamos colocar nos jogos o que estamos treinando esses dias."

Sem ter conquistado nenhuma vitória fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro, Richard relatou que o grupo assumiu a responsabilidade de "fazer grandes jogos e vencer" e que a esperança é de que seja diante do Grêmio.

"Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas nós temos condições de vencer qualquer equipe fora de casa. O Ceará tem se colocado muito bem no cenário nacional, as equipes tem nos respeitado bastante quando vem jogar aqui ou quando vamos jogar fora de casa, e nós assumimos essa responsabilidade de fazer grandes jogos e vencer. Tomara que seja no próximo jogo!"