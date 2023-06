Richard Coelho pode ser devolvido ao Ceará após envolvimento em esquema de manipulação de jogos

O volante Richard Coelho, atualmente no Cruzeiro, pode ser devolvido ao Ceará após ter sido afastado dos gramados por suspeita participação na manipulação de jogos da Série A do Brasileirão de 2022. Segundo o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, o clube mineiro precisa sinalizar as atitudes que vão tomar em relação ao jogador.

"Em relação ao Richard, não tivemos contato com ele. O Richard não nos procurou e ainda esta sendo investigado. Nós precisamos que o Cruzeiro sinalize como ele quer fazer em relação ao jogador, se ele vai devolver o jogador e o jogador tão logo retorne, será adotada medidas que nós julgarmos mais necessárias cabíveis", disse o diretor jurídico do alvinegro.

O volante segue sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás após suposta quantia recebida em decorrência de um cartão amarelo tomado no jogo contra o Cuiabá. O valor de R$ 40 mil foi recebido após o empate do jogo. O jogador ainda chegou a afirmar que havia sido aliciado por três apostadores, mas que teria recusado a proposta.

Fred Bandeira ainda comentou sobre o ex-lateral do Ceará, Nino Paraiba. Ele contou que o jogador ligou para o presidente do clube alvinegro, João Paulo, pedindo desculpas e abriu mão do valor que ainda tinha para receber no Ceará.

"Em relação aos jogadores, o Nino, de fato, procurou o presidente João Paulo se desculpando por toda situação, lamentando o fato por ter participado. Ele realmente assumiu para o nosso presidente e se desculpou. O Ceará ainda tinha valores a pagar e recebeu esse perdão por conta própria dele. Uma decisão tomada por ele", disse Fred Bandeira.

