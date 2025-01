Richard celebra seis anos no Ceará: 'Feliz e honrado de fazer parte dessa história'

O goleiro Richard celebrou as seis temporadas vestindo a camisa do Ceará. Em publicação feita numa rede social nesta quinta-feira (23), o jogador de 33 anos reforçou o orgulho de defender o Vovô. Lesionado desde a reta final da Série B de 2024, o atleta segue em tratamento fisioterápico e deve voltar a atuar em abril. Veja a mensagem do jogador.

"Fala, nação! São seis anos defendendo esse manto com muito orgulho! A cada dia que passa, me sinto mais feliz e honrado de fazer parte dessa história. Cada defesa, vitória, título é muito especial para mim. Obrigado, Vozão, por todo apoio e carinho nesta trajetória. Espero fazer muito mais por vocês. Vamos", escreveu.

No clube desde 2019, Richard viveu altos e baixos no Alvinegro, principalmente por causa das muitas lesões. No entanto, se consolidou como ídolo do clube e acumula três títulos com o Vovô: são duas Copas do Nordeste (2020 e 2023) e um Campeonato Cearense (2024), quando foi o grande herói ao defender dois pênaltis na final contra o Fortaleza, maior rival do Vovô.

Além dele, o elenco alvinegro conta com Fernando Miguel, Bruno Ferreira e Keiller, recém-contratado. O próximo desafio do Alvinegro será diante do Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. O duelo será no domingo (26), no Estádio Presidente Vargas.