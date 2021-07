Richard avalia duelo com Sport e comenta sobre renovação no Ceará: “depende do presidente”

O goleiro Richard é um dos pilares do Ceará na temporada de 2021. Titular desde a chegada do técnico Guto Ferreira no ano passado, o arqueiro acumula boas atuações com a camisa alvinegra. Com contrato encerrado em dezembro, o atleta comentou sobre o processo de renovação.

"Houve uma conversa com o presidente (Robinson de Castro), a gente está conversando, são coisas normais de diálogo. Não depende só de mim, depende do presidente, mas estou feliz e adaptado aqui. Tiveram algumas consultas, mas vou me preocupar em fazer o meu melhor. Tenho um carinho muito grande, gosto e me identifico demais com o Ceará”, declarou.

Na atual temporada, Richard atuou em 29 partidas, sendo oito pelo Brasileirão. Em preparação para o duelo com o Sport neste domingo (25), pela Série A, o arqueiro relembrou a goleada de 4x0 pela Copa do Nordeste e ressaltou a dificuldade do jogo.

Legenda: O Ceará foi superior ao Sport no 1º tempo e garantiu o placar elástico no fim pela Copa do Nordeste Foto: Fausto Filho / CSC

"Esse jogo na Ilha do Retiro foi bem difícil. Apesar do placar de 4x0, tivemos bastante dificuldade, principalmente antes do primeiro gol. A gente estava em um dia feliz, mas se parar para analisar, foi um jogo difícil. O Sport é uma grande equipe, com jogadores de qualidade, experientes, e um bom treinador. A gente sabe que vai encontrar muita dificuldade, vai ter de guerrear bastante”, afirmou.

O próximo compromisso alvinegro ocorre no domingo (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 13ª rodada da Série A. O Diário do Nordeste acompanha o jogo em tempo real, com transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares.

Confira a coletiva do goleiro Richard: