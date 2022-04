Richard avalia desempenho do Ceará, fala da relação com Dorival e projeta jogo contra o Botafogo

O volante Richard tem sido titular no Ceará desde a volta da lesão, que coincidiu com a chegada de Dorival Júnior. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (15), em Porangabuçu, o atleta fala sobre o desempenho do Alvinegro, o entrosamento com o novo técnico e do Botafogo, próximo adversário.

Como é trabalhar com o Doriva?

Eu já tinha trabalhado um pouco com ele no Atheltico Paranaense. Aqui a gente está se conhecendo mais. Acho que o mais importante de tudo, não só eu, mas todo o elenco é comprar a ideia dele, daquilo que ele vem passando como estratégia, taticamente para executar dentro de campo. Pelos resultados, tem dado certo. A gente precisa melhorar, manter os pés no chão. São jogos difíceis, tanto Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana… É ficar mais com a bola, procurar acertar o último passe ali, pra gente ter mais tranquilidade nos jogos. Todo mundo tem se adaptado a ele, e ele tem se adaptado a nós.

Jogar como volante ou meia?

Independente se for meia ou volante, acho que a função do meio-de-campo em si, é obrigatória para todos. Tem a total liberdade que ele (Dorival) dá pra gente tanto chegar na frente como voltar para marcar. Desde o centroavante até o goleiro, todo mundo ataca e volta pra marcar. Essa função de meia já vinha feito em muitos clubes que passei. Eu sou mais adaptado como volante, mas estou aqui pra poder ajudar o Ceará da melhor maneira possível. Se ele está escalando assim, é porque ele vê potencial e qualidade para estar atuando ali.

O “cão de guarda”?

Em todas as equipes que passei, sempre tive esse carinho do torcedor com o 'cão de guarda', mesmo jogando como meia. Com a bola a gente joga, sem a bola a gente corre pra marcar. Não vim aqui para brincar no Ceará. Eu vim para ajudar a equipe, para me destacar, porque eu tenho objetivos e sonhos na minha vida. Uma coisa que não vai faltar pra mim é vontade, é raça... Muitas vezes não vai na técnica, vai na vontade.

E o Botafogo?

Mais um jogo difícil. Como todos sabem, no Brasileirão não tem jogo fácil. Independente que seja dentro de casa. Lógico que a gente vai ter o apoio do nosso torcedor. Temos que manter aquilo que temos feito dentro de campo, pegar os detalhezinhos que a gente vem errando e melhorar, a gente sabe disso. Foram dois jogos desgastantes com viagens longas que a gente teve fora de casa. É procurar descansar, porque domingo é um jogo dentro de casa, e com respeito a equipe do Botafogo, a gente precisa fazer o resultado dentro de casa, até para cumprir nossos objetivos que é chegar lá em cima no Brasileiro e em todos os campeonatos que a gente tá disputando.

Ceará e Botafogo se enfrentam em jogo da segunda rodada do Brasileirão. A partida será às 19 horas de domingo (17), na Arena Castelão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte