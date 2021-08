Richard avalia Corinthians e vibra com renovação de contrato no Ceará: “conquistar grandes coisas“

Um dos destaques do Ceará, o goleiro Richard renovou o contrato com o clube até 2024. Em coletiva nesta quinta-feira (12), com o novo vínculo assinado, o atleta de 30 anos vibrou com a renovação.

“Muito feliz com essa renovação. Agradeço a Deus e a minha família, que estiveram sempre comigo. Espero que possa dar continuidade no trabalho, conquistar grandes coisas até 2024”, afirmou.

Com 62 jogos pelo time cearense, o arqueiro deve ser titular neste domingo (15), quando o Vovô enfrenta o Corinthians, às 16h, no estádio Neo Química Arena. Sobre o rival, destacou a dificuldade do duelo da 16ª rodada da Série A do Brasileiro.

"É um jogo muito difícil, eles estão em casa, conhecem o território, mas acredito que a maioria dos jogadores (do Ceará) também já jogou lá, sabe como funciona. É uma equipe bastante agressiva em casa, mas estamos preocupados em fazer um grande jogo, a gente sabe da dificuldade que vai ser como todos os jogos, mas vamos dar o nosso melhor", apontou.

A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da Rádio Verdes Mares. O Diário do Nordeste acompanha tudo em tempo real.

Confira outros pontos da coletiva

Lacerda x Luiz Otávio

“São dois jogadores muito bons, com características parecidas. O Luiz é mais maduro, tem a liderança, mas o Lacerda é um jogador muito promissor, e tenho certeza que quem o Guto escolher vai dar conta do recado. O mais importante é que o Ceará está bem servido na posição”.

Sequência invicta

"É um campeonato difícil, tem de valorizar sim os jogos sem derrota. A equipe tem crescido a cada jogo, e espero que a gente possa seguir com mais jogos de invencibilidade, podendo vencer, para impor o nosso jogo dentro e fora de casa".

Objetivo na Série A

"A gente pensa jogo a jogo, o Guto tenta tirar esse foco e essa responsabilidade. Ele foca sempre na vitória, e a gente sempre entra para vencer. Quando estiver mais próximo do fim do campeonato, a gente pensa nisso".