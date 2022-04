Ricardinho, ex-Ceará, sente dores no peito e é internado em hospital do Pará

Ídolo no Ceará e atleta do Paysandu, o meia Ricardinho deu entrada em um hospital de Belém, no Pará, na noite desta quarta-feira (27). O jogador sentiu dores no lado esquerdo do peito e desconforto respiratório, segundo nota divulgada pelo clube. O estado do atleta é estável, mas ele segue internado.

O jogador fez cirurgia no tendão do calcanhar esquerdo há duas semanas. Após exames, foi identificado um trombo venoso na panturrilha. Ricardinho continua hospitalizado e recebe tratamento com anticoagulantes. Os médicos do clube também dão suporte.

O meia de 36 anos é a principal contratação do clube para a temporada. No Papão, disputou 12 jogos e marcou três gols. As dores no tendão do calcanhar esquerdo levaram o atleta para procedimento cirúrgico. A recuperação deve ser de quatro a seis meses. Assim, o jogador vai perder a primeira fase do Brasileirão Série C.

Entre os jogadores, Ricardinho é liderança. Ele foi capitão da equipe na disputa do Campeonato Paraense e Copa do Brasil. A final do Parazão, um clássico Re-Pa no dia 6 de abril, foi o último jogo em que ele atuou.

O "maestro", como é conhecido entre os torcedores do Ceará, deixou o clube no início de 2021. Ricardinho passou pelo Botafogo após sair do Vovô. Depois, foi para o clube paraense.

Veja a nota do clube:

"O Paysandu Sport Club informa que na noite da última quarta-feira (27) o atleta Ricardinho deu entrada no Hospital Porto Dias após apresentar um desconforto respiratório leve com dor no hemitórax esquerdo.

O meio-campista, que está no 13º dia de pós-operatório de tenoplastia do tendão calcâneo esquerdo, foi submetido a exames laboratoriais e de imagem que identificaram a presença de trombo venoso na panturrilha esquerda. Foi necessário iniciar tratamento com anticoagulantes monitorados em regime hospitalar.

O estado de saúde de Ricardinho é estável. Ele segue hospitalizado e desde a fase pré-operatória tem recebido acompanhamento e suporte dos médicos do Paysandu Sport Club."

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte