Revista elege Messi melhor jogador de todos os tempos e Pelé fica em 4º; veja lista

"FourFourTwo", revista inglesa costumeira na divulgação de melhor jogador da história, divulgou nesta segunda-feira, (10), a atualização da lista com 100 atletas. No ranking, o argentino Lionel Messi ocupa o primeiro lugar, seguido por Diego Maradona e o português Cristiano Ronaldo. Pelé, para a revista, é o quarto colocado, apesar de ter sido tricampeão do mundo.

No Top 10 está Ronaldo Fenômeno, ocupando a 10ª posição na lista que traz Zinedine Zidane em quinto, seguido por Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer e Ferenc Puskas. A revista não revelou os critérios escolhidos para a eleição, apenas fez breves resumos da carreira dos jogadores. A definição de Pelé é a de que foi o mais jovem a disputar uma Copa do Mundo e que parou uma guerra.

"Aos 17 anos, em 1958, Pelé se tornou o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo. Ele marcou seis vezes na Suécia, incluindo um hat-trick na semifinal e mais dois na final. Era para ser o primeiro dos três troféus da Copa do Mundo que ele trouxe para casa como uma resposta às lágrimas que ele viu escorrendo pelo rosto de seu pai.", escreveu a revista.



Confira o Top 10 mundial da FourfourTwo:



1º - Lionel Messi (Argentina);

2º - Diego Armando Maradona (Argentina);

3º - Cristiano Ronaldo (Portugal);

4º - Pelé (Brasil);

5º - Zinedine Zinedine (França);

6º - Johan Cruyff (Holanda);

7º - George Best (Irlanda do Norte);

8º - Franz Beckenbauer (Alemanha);

9º - Ferenc Puskas (Hungria);

10º - Ronaldo Fenômeno (Brasil).