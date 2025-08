Revelado pelo Ceará, João Victor chega ao segundo gol em dois jogos pelo Zalaegerszeg, da Hungria

Revelado pelo Ceará, o atacante João Victor começou bem sua passagem no futebol europeu. Pelo campeonato húngaro, no último sábado (2), contra o Diósgyőri, o jovem começou a partida no time titular e marcou seu segundo gol em dois jogos pelo Zalaegerszegi e também como atleta profissional.





Tem sido muito boa essa experiência no futebol europeu. Agradeço imensamente ao ZTE, staff, meus companheiros e todos que me auxiliam no dia-a-dia para eu me sentir bem e adaptado ao país. João Victor atacante revelado pelo Ceará

O jovem de 21 anos defendeu a equipe profissional do Alvinegro em 23 partidas. Além disso, integrou o elenco que garantiu o acesso àdode 2025, além do Campeonato Cearense deste mesmo ano. O Vovô ainda permanece com 35% dos direitos econômicos do jogador . A negociação tem metas de participações em jogos, que podem render até 200 mil euros ao Vovô.Cria do Vovô, João Victor acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17, quando ainda atuava pelas categorias de base do Ceará. Após algumas atuações pela equipe profissional, o atacante foi emprestado para o FC Osaka, em 2023, tendo sua primeira experiência fora do país. O atleta retornou ao Alvinegro, e fez parte da equipe que conseguiu o acesso à Série A do Brasileirão de 2025. Neste ano, o jovem teve poucas oportunidades e foi novamente negociado, dessa vez para viver sua primeira experiência em solo europeu.