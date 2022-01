Reunião vai definir futuro de Marcelo Boeck no Fortaleza

Após definir a situação do atleta Osvaldo, que não permaneceu no Fortaleza, o Tricolor do Pici parte agora para resolver outra 'pendência' antes do início da pré-temporada, marcada para dia 10 de janeiro.

O goleiro Marcelo Boeck já está sem contrato com o clube e pode ter (ou não) um novo vínculo com a equipe leonina.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o destino do jogador ainda está sendo avaliado internamente no clube e que não houve sequer uma reunião para selar qualquer permanência.

Um encontro entre as partes deve ocorrer nos próximos dias. Detalhes das tratativas, o que o Fortaleza pretende oferecer ao goleiro e o que o atleta espera do Tricolor do Pici, não foram revelados.

Disputa pesada

Legenda: O goleiro Fernando Miguel era capitão do Atlético-GO na temporada de 2021 Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

Marcelo Boeck terminou a temporada 2021 como titular da equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda. Oscilou entre bons e maus momentos e viu a chegada de mais um nome para a posição: Fernando Miguel.

Com Felipe Alves, que também não tem destino certo no Pici, a concorrência para a meta tricolor é cada vez mais acirrada.