Reunião para criação de liga tem ameaça de tapa entre presidentes de Bahia e Athletico-PR

A última reunião entre os clubes das Séries A e B do Brasileiro para a criação de uma liga nacional foi marcada por clima quente nesta quinta-feira (22), apesar de ocorrer de modo virtual. Segundo Lauro Jardim, jornalista do O Globo, o encontro teve ameaça de agressão.

O episódio de ânimo mais exaltado foi entre os presidentes Guilherme Bellintani, do Bahia, e Mario Celso Petraglia, do Athletico-PR. Após o dirigente nordestino acusá-lo de indicar empresas para prestar serviços à liga, o mandatário paranaense se revoltou.

Mario Celso Petraglia Presidente do Athletico-PR “Se fosse presencial, já tinha acabado (a reunião) porque eu teria metido a mão na sua cara".

Os demais presentes no debate interviram para acalmar a dupla, que se desculpou posteriormente. Apesar disso, Petraglia se retirou do encontro de modo antecipado. A tendência é que mais reuniões ocorram até o fim de 2021 para afinar novos detalhes da liga.

Proposta da Liga

Em junho, os clubes da Série A enviaram um documento para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avisando sobre o projeto de criação de uma liga para organizar a 1ª divisão nacional. O objetivo é melhorar a arrecadação dos participantes e reavaliar o calendário da competição.

Desde então, as equipes se reúnem para debater o estatuto da entidade e também decidir o formato da competição. Vale lembrar que as equipes não desejam fundar um torneio paralelo ao da CBF, como foi a iniciativa da Primeira Liga, mas reorganizar a elite para as próximas temporadas.

Após o primeiro manifesto, os times da Série B também foram convidados para a liga. Hoje, os presidentes desejam deixar a CBF responsável pela organização dos demais campeonatos, como a Copa do Brasil e as Séries C e D do Brasileiro.