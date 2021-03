Reunião de emergência tenta resolver impasse do Campeonato Paulista

Nova reunião entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes, nesta segunda-feira, às 10 horas, deve definir o futuro do Campeonato Paulista. O encontro emergencial foi marcado após a prorrogação do período de proibição de jogos no território estadual até o dia 11 de abril. Antes, a suspensão das partidas do torneio terminaria nesta terça.

A federação conta com o apoio da CBF para encontrar locais que possam receber os confrontos do Estadual. O presidente da entidade nacional, Rogério Caboclo, defende que os jogos de futebol não devem ser paralisados, mesmo com o avanço da pandemia do novo coronavírus no País, com mais de 300 mil mortes Para o dirigente, os mandos de campo têm de ser remanejados para Estados onde as atividades esportivas coletivas ainda estão liberadas.

As negociações da FPF na tentativa de convencer o governo de São Paulo e o Ministério Público a voltarem atrás e permitir a continuidade do futebol já foram encerradas. A gestão do governador João Doria (PSDB), inclusive, já reclamou publicamente da sofrer "pressão enorme" para liberar o futebol no Estado.

Adiamento cogitado

Como quase 50 partidas do Paulistão foram afetadas pela paralisação, a tendência é de que na reunião desta segunda-feira seja definido que o Estadual não terminará mais na data prevista inicialmente, que é 23 de maio. No ano passado, também por causa da covid-19, a final do campeonato foi disputada apenas em agosto.

Mesmo diante da dificuldade de transferir as partidas do Paulistão para outras praças, está descartado neste momento o encerramento precoce do torneio, a exemplo do que ocorreu semana passada com o Campeonato Potiguar, o primeiro Estadual do País cancelado em 2021 por causa da pandemia. Os clubes querem manter a competição para garantir as cotas dos direitos de transmissão da TV.

