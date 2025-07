Reunião com a torcida e aval de Renato Paiva: os bastidores do treino aberto no Fortaleza

O treino aberto marcado pelo Fortaleza para esta sexta-feira (25) nasceu de um pedido da própria torcida tricolor e teve o aval do técnico português Renato Paiva. Foi o que explicou o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, em contato exclusivo com o Diário do Nordeste.

“A ideia partiu da torcida. A gente já vinha observando esse desejo do torcedor, do treino aberto. A gente teve encontros com torcedores, com blogueiros, nesses dias, buscando entender, ouvir, se aproximar”, explicou o dirigente tricolor.

Após ouvir a solicitação da torcida, Marcelo Paz levou a ideia para Renato Paiva, novo técnico do Fortaleza. O treinador português está tendo justamente a sua primeira semana “cheia” desde que assumiu o comando técnico da equipe cearense.

Eu levei a ideia para o Renato Paiva, expliquei para ele a importância de um treino aberto, de reconectar com a torcida, que o torcedor tinha esse desejo. Ele de imediato topou, disse que dava para fazer, que iria acolher o torcedor. Marcelo Paz CEO da SAF do Fortaleza

Os torcedores do Leão terão acesso gratuito ao Pici às 17h30, para acompanhar a última atividade do técnico Renato Paiva e dos jogadores antes da partida contra o RB Bragantino, que está marcado para o próximo sábado (26), às 18h30, na Arena Castelão.

“Dando tudo certo, tendo um ambiente de apoio e de respeito, a gente pode pensar sim em fazer isso mais vezes, se tornar mais rotineiro”, finalizou Marcelo Paz, tratando sobre a possibilidade de treinos abertos acontecerem com maior recorrência no Pici.