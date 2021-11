Returno da Série A tem Ceará com campanha de G-6 e Fortaleza próximo da zona; confira

O Ceará vive um momento de ascensão na Série A do Campeonato Brasileiro. O crescimento de peças importantes, aliado ao bom trabalho desenvolvido pelo técnico Tiago Nunes, colocam a equipe alvinegra na zona do G6 (Pré-Libertadores) no 2º turno.

Em 14 partidas disputadas até o momento, o Ceará conquistou 21 pontos, somando cinco vitórias, seis empates e três derrotas, com um aproveitamento de 50%.

O clube, inclusive, se aproxima da pontuação obtida no 1º turno, quando obteve 24 pontos, em 19 rodadas.

A boa fase dentro e fora de campo, mantém o Ceará na briga por uma vaga inédita na Libertadores. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe de Tiago Nunes tem 6,5% de probabilidade de disputar a principal competição do continente sul-americano. Vale ressaltar que a UFMG contabiliza apenas G6 - o campeonato brasileiro pode ser G9 na edição 2021 (clique aqui).

Em contrapartida, a vaga na Sul-Americana pelo 2º ano consecutivo está praticamente sacramentada. O Alvinegro de Porangabuçu tem 77,5% de probabilidade de disputar a competição internacional em 2022.

E o Fortaleza?

A oscilação vivida dentro de campo pelo Fortaleza também se reflete nos números. Com um primeiro turno histórico, a equipe de Juan Pablo Vojvoda caiu de produção e amarga apenas a 16ª melhor campanha do 2º turno da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor do Pici só tem desempenho melhor do que a rebaixada Chapecoense, Atlético-GO, Bahia e Juventude. Em 14 partidas, o Fortaleza obteve apenas 38% de aproveitamento, com cinco vitórias, um empate e oito derrotas, conquistando 16 pontos.

Apesar da má fase dentro de campo, a equipe segue dependendo apenas de si para garantir vaga na próxima edição da Taça Libertadores: o clube tem 67,6% de probabilidade de disputar a competição internacional.

Próximos confrontos

Ceará e Fortaleza entram em campo no sábado (20) pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vovô visita o Atlético-GO, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, enquanto o Tricolor recebe o Palmeiras, às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão.

Confira como está a classificação do returno da Série A 2021

Atlético-MG - 29 pontos Flamengo - 28 pontos América-MG - 26 pontos Internacional - 23 pontos Corinthians - 22 pontos Ceará - 21 pontos Palmeiras - 20 pontos Fluminense - 20 pontos Santos - 20 pontos RB Bragantino - 19 pontos Cuiabá - 18 pontos São Paulo - 18 pontos Grêmio - 16 pontos Athletico-PR - 16 pontos Sport - 16 pontos Fortaleza - 16 pontos Juventude - 16 pontos Bahia - 15 pontos Atlético-GO - 14 pontos Chapecoense - 8 pontos