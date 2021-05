Retrospecto recente aponta equilíbrio entre Ceará e Fortaleza; veja números

Sempre que Ceará e Fortaleza entram em campo para se enfrentar, o equilíbrio é uma marca registrada. Na história do Clássico-Rei, poucos são os confrontos que tiveram grande desigualdade, para um ou outro lado. As equipes voltam a se enfrentar neste sábado (15), às 16 horas, pelo Campeonato Cearense, em duelo que tem muita história e, no retrospecto recente, muita igualdade.

Os números comprovam isso. Nas últimas dez partidas, são quatro vitórias para cada lado e dois empates. (veja lista abaixo)

A temporada 2020 simbolizou bem como o confronto tem sido equilibrado. Foram sete encontros, com três triunfos alvinegros, três tricolores e um empate. O Leão levou a melhor no Estadual, sendo Bicampeão Cearense, mas o Vozão foi quem se sobressaiu na semifinal da Copa do Nordeste (posteriormente conquistando o Bicampeonato) e também no Brasileirão (vencendo os dois jogos).

Na temporada 2021, este será o segundo clássico. No primeiro, pelo Nordestão, empate em 0 a 0. Ao menos outros quatro confrontos já estão confirmados, nas principais competições do País: Copa do Brasil (dias 2 e 10 de junho) e também na Série A do Campeonato Brasileiro.

Com isso, é certo que Ceará e Fortaleza se enfrentarão ao menos seis vezes neste ano, podendo ter ainda mais uma partida, caso se encontrem na semifinal ou final do Estadual.

VEJA RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS ENTRE CEARÁ E FORTALEZA

Ceará 0 x 0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2021

Fortaleza 0 x 2 Ceará - Brasileirão 2020

Fortaleza 1 x 0 Ceará - Campeonato Cearense 2020

Ceará 1 x 2 Fortaleza - Campeonato Cearense 2020

Ceará 1 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2020

Fortaleza 0 x 1 Ceará - Copa do Nordeste 2020

Ceará 1 x 2 Fortaleza - Campeonato Cearense 2020

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Nordeste 2020

Fortaleza 1 x 0 Ceará - Brasileirão 2019

Ceará 2 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2019