Retorno de atletas e tempo entre jogos: trunfos do Ceará para surpreender o líder Bragantino

O próximo desafio do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro é de grande dificuldade. O Alvinegro entra em campo nesta quinta-feira (1º), para enfrentar o Bragantino, que é nada menos que o líder da competição e único time invicto até a 7ª rodada, com cinco vitórias e dois empates. Missão complicada, mas não impossível, e o Vovô tem trunfos importantes para tentar surpreender.

O primeiro deles é o retorno de jogadores importantes que ficaram de fora dos últimos jogos por conta da Covid-19. O goleiro Richard, inclusive, já atuou contra o São Paulo. Além dele, o zagueiro Luiz Otávio, o volante Fabinho e os atacantes Rick e Cléber já retornaram aos treinos.

Eles não foram relacionados para o duelo contra o Tricolor Paulista por conta da questão física, mas há a possibilidade que eles estejam já disponíveis para este jogo.

Com isso, o técnico Guto Ferreira ganha em quantidade e qualidade, ampliando o leque de opções, ganhando mais alternativas para montar a equipe, e também com acréscimo de nível técnico, sobretudo com Luiz Otávio, que é titular absoluto.

TEMPO ENTRE JOGOS

O Ceará entrou em campo no domingo (27) para enfrentar o São Paulo, na capital cearense. Com isso, tem segunda, terça e quarta-feira antes do jogo, marcado para quinta. Já o Bragantino encarou o Atlético-GO, em Goiânia, na noite desta segunda (28). Com isso, o time paulista teve um dia a menos de preparação para o duelo.

O Braga viajou na terça-feira de volta para casa, e realizará um único treino de apronto antes da partida, na quarta-feira.

Já o Vovô, que atuou no Castelão, se reapresentou na tarde de segunda-feira, treinou, e teve ainda atividade na manhã de terça, seguindo viagem às 17h45min do mesmo dia. O Ceará ainda realizará um treino apronto na quarta-feira, véspera do jogo.

Um dia a mais de descanso, aparentemente, pode não fazer tanta diferença, mas em um calendário tão apertado como o do futebol brasileiro e com uma equipe que costuma jogar em alta intensidade como o Bragantino, pode ter algum impacto positivo ao Vovô.