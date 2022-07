Resultados da 18ª rodada ajudam e Fortaleza mantém distância para sair do Z-4

Ao entrar em campo pela 18ª rodada, o Fortaleza planejava diminuir a distância para sair do Z4 da Série A. O Leão não conseguiu o objetivo, ao ser derrotado por 2 a 1 para o Bragantino, na quarta-feira (20), em Bragança Paulista, mas como os outros resultados ajudaram, o time manteve a diferença de 5 pontos para sair da zona de rebaixamento.

Isso porque, 4 adversários diretos também perderam: Juventude (4x0 para o Flamengo), Atlético/GO (4x1 para o Athletico/PR), América Mineiro (1x0 para o Palmeiras) e Coritiba (3x1 para o Corinthians).

Assim, o Tricolor de Aço se manteve em 19º com 14 pontos, mas o primeiro time fora do Z4 ficou com 19, o Coritiba, em 16º. Em 17º está o América com 19, em 18º o Atlético/GO com 17 e o Juventude em 20º com 13.

Próxima rodada

Na última rodada no 1º Turno, a 19ª, os jogos do Fortaleza e concorrentes diretos mais próximos são:

Juventude x Ceará - 24/07 - Estádio Alfredo Jaconi - 16h

Atlético-GO x América-MG - 24/07 - Estádio Antônio Accioly - 18h

Fortaleza x Santos - 24/07 - Castelão - 19h

Coritiba x Cuiabá - 25/07 - Estádio Couto Pereira - 20h

