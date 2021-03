Resultado positivo do Fortaleza contra o 4 de Julho virou obrigação, alerta zagueiro Wanderson

O zagueiro Wanderson fez uma avaliação sobre o momento Tricolor na temporada. Até o último jogo contra o Santa Cruz na quarta (23), o Leão estava invicto em 2021 e só tinha tomado apenas um gol. Para a próxima partida no sábado (27) contra o 4 de Julho, o zagueiro tricolor diz que o jogo virou ainda mais importante.

"Com a derrota para o Santa Cruz, o jogo de sábado se tornou cada vez mais importante, todo jogo entramos para vencer e creio que lá não vai ser diferente com todo respeito ao nosso adversário a gente vai se impor e tentar sair com o resultado positivo".

Wanderson também falou sobre a sua sequência de jogos como titular e destacou que procura sempre fazer o melhor possível para o Fortaleza.

Sequência com poucos gols tomados

"Estou tendo uma sequência agora e estou procurando atuar da melhor maneira possível.Nossa defesa está se portando bem, são 7 jogos e 2 gols sofridos e é continuar nessa sequência. Como já disse, temos que procurar evoluir sempre. E eu creio que não é so a defesa, a defesa participa do ataque e o ataque ajuda a defesa".

Com sete jogos na temporada, o Leão tem quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Na Copa do Nordeste está na terceira colocação do Grupo B, com oito pontos. O zagueiro Wanderson destacou o momento do Fortaleza até aqui.

‘Se a gente for pegar os resultados é uma temporada que começou bem e não é só a gente que está tendo dificuldades. Todo começo de temporada é assim, ainda mais para o nosso elenco que está tendo uma reformulação grande e creio que com o passar do tempo nossa equipe vai crescer e evoluir bastante’

O Fortaleza entra em campo no sábado (27) para duelar contra o 4 de Julho, às 15h45, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, no Albertão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha em Tempo Real.