Resultado do jogo Union Berlin x SC Braga hoje, 3/10: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta terça-feira, 3 de outubro, em Berlin, o jogo Union Berlin x SC Braga, terminou com o placar 2 - 3. A partida corresponde à 2ª rodada do Grupo C da Champions League.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Union Berlin x SC Braga

UNI 2 - 3 BRA Gols S. Becker 30' S. Becker 37' S. Niakate 41' Bruma 51' A. Castro 90' 13 Total de chutes 12 6 Chutes no gol 6 35% Posse de bola 65% 294 Passes 584 73% Precisão de passe 87% 12 Faltas 10 2 Cartões amarelos 3 0 Cartões vermelhos 0 9 Impedimento(s) 1 5 Escanteio(s) 5

Union Berlin 5-3-2 Frederik Rønnow, Josip Juranović, Danilho Doekhi, Leonardo Bonucci, Diogo Leite, Robin Gosens, Lucas Tousart, Alex Král, Janik Haberer, Sheraldo Becker, Kevin Behrens. SC Braga 5-3-2 Matheus, Josafat Mendes, Serdar Saatçı, Sikou Niakaté, Cristián Borja, Rodrigo Zalazar, Mutassim Al Musrati, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Bruma, Simon Banza.