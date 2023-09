Resultado do jogo Torino x AS Roma hoje, 24/9: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 24 de setembro, em Torino, o jogo Torino x AS Roma, terminou com o placar 1 - 1. A partida corresponde à 5ª rodada do Campeonato Italiano - Serie A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Torino x AS Roma

1 - 1 Gols D. Zapata 85' R. Lukaku 68' 13 Total de chutes 11 4 Chutes no gol 3 42% Posse de bola 58% 383 Passes 557 77% Precisão de passe 81% 4 Faltas 5 0 Cartões amarelos 2 0 Cartões vermelhos 0 1 Impedimento(s) 0 7 Escanteio(s) 1

3-4-2-1 Vanja Milinković-Savić, Perr Schuurs, Alessandro Buongiorno, Ricardo Rodríguez, Raoul Bellanova, Adrien Tameze, Ivan Ilić, Valentino Lazaro, Demba Seck, Nemanja Radonjić, Duván Zapata. 3-4-2-1 Rui Patrício, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Evan Ndicka, Rasmus Kristensen, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Romelu Lukaku.