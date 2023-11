Resultado do jogo SC Braga x Union Berlin hoje, 29/11: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta quarta-feira, 29 de novembro, em Braga, o jogo SC Braga x Union Berlin, terminou com o placar 1 - 1. A partida corresponde à 5ª rodada do Grupo C da Champions League.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE SC Braga x Union Berlin

BRA 1 - 1 UNI Gols A. Djalo 51' R. Gosens 42' 17 Total de chutes 6 2 Chutes no gol 2 53% Posse de bola 47% 526 Passes 465 87% Precisão de passe 85% 10 Faltas 11 2 Cartões amarelos 4 1 Cartões vermelhos 0 0 Impedimento(s) 1 6 Escanteio(s) 0