Resultado do jogo SC Braga x Napoli hoje, 20/9: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta quarta-feira, 20 de setembro, em Braga, o jogo SC Braga x Napoli, terminou com o placar 1 - 2. A partida corresponde à 1ª rodada do Grupo C da Champions League

GOLS E ESTATÍSTICAS DE SC Braga x Napoli

1 - 2 Gols Bruma 84' G. Di Lorenzo 45' S. Niakate 88' 15 Total de chutes 18 2 Chutes no gol 6 53% Posse de bola 47% 452 Passes 411 82% Precisão de passe 81% 14 Faltas 12 3 Cartões amarelos 6 0 Cartões vermelhos 0 1 Impedimento(s) 3 11 Escanteio(s) 10

4-2-3-1 Matheus, Victor Gómez, José Fonte, Sikou Niakaté, Cristián Borja, Vítor Carvalho, Mutassim Al Musrati, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Bruma, Abel Ruíz. 4-3-3 Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathías Olivera, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zieliński, Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia.