Resultado do jogo Real Madrid x Union Berlin hoje, 20/9: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta quarta-feira, 20 de setembro, em Madrid, o jogo Real Madrid x Union Berlin, terminou com o placar 1 - 0. A partida corresponde à 1ª rodada do Grupo C da Champions League

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Real Madrid x Union Berlin

1 - 0 Gols J. Bellingham 90' 29 Total de chutes 4 6 Chutes no gol 0 75% Posse de bola 25% 791 Passes 259 92% Precisão de passe 68% 8 Faltas 10 1 Cartões amarelos 1 0 Cartões vermelhos 0 4 Impedimento(s) 1 15 Escanteio(s) 1

4-3-1-2 Kepa Arrizabalaga, Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, David Alaba, Luka Modrić, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Joselu, Rodrygo. 3-5-2 Frederik Rønnow, Danilho Doekhi, Leonardo Bonucci, Diogo Leite, Josip Juranović, Alex Král, Lucas Tousart, Aissa Laïdouni, Robin Gosens, Sheraldo Becker, Kevin Behrens.