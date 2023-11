Resultado do jogo Napoli x Union Berlin hoje, 8/11: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta quarta-feira, 8 de novembro, em Napoli, o jogo Napoli x Union Berlin, terminou com o placar 1 - 1. A partida corresponde à 4ª rodada do Grupo C da Champions League.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Napoli x Union Berlin

NAP 1 - 1 UNI Gols M. Politano 39' D. D. Fofana 52' 26 Total de chutes 15 5 Chutes no gol 6 73% Posse de bola 27% 733 Passes 268 87% Precisão de passe 69% 9 Faltas 15 1 Cartões amarelos 3 0 Cartões vermelhos 0 0 Impedimento(s) 0 18 Escanteio(s) 5

Napoli 4-3-3 Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Natan, Mário Rui, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zieliński, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia. Union Berlin 4-3-3 Frederik Rønnow, Paul Jaeckel, Leonardo Bonucci, Diogo Leite, Josip Juranović, Janik Haberer, Rani Khedira, Aissa Laïdouni, Jérôme Roussillon, Sheraldo Becker, David Datro Fofana.