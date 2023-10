Resultado do jogo Napoli x Real Madrid hoje, 3/10: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta terça-feira, 3 de outubro, em Napoli, o jogo Napoli x Real Madrid, terminou com o placar 2 - 3. A partida corresponde à 2ª rodada do Grupo C da Champions League.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Napoli x Real Madrid

NAP 2 - 3 REA Gols L. Ostigard 19' P. Zielinski 54' Vinicius Junior 27' J. Bellingham 34' A. Meret 78' 15 Total de chutes 18 6 Chutes no gol 5 48% Posse de bola 52% 439 Passes 479 91% Precisão de passe 91% 7 Faltas 11 1 Cartões amarelos 2 0 Cartões vermelhos 0 0 Impedimento(s) 1 7 Escanteio(s) 9

Napoli 4-3-3 Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Leo Østigård, Natan, Mathías Olivera, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zieliński, Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia. Real Madrid 4-3-3 Kepa Arrizabalaga, Daniel Carvajal, Nacho Fernández, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinícius Júnior.