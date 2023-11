Resultado do jogo Lazio x AS Roma hoje, 12/11: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 12 de novembro, em Roma, o jogo Lazio x AS Roma, terminou com o placar 0 - 0. A partida corresponde à 12ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Lazio x AS Roma

LAZ 0 - 0 ROM Gols 7 Total de chutes 8 2 Chutes no gol 1 49% Posse de bola 51% 494 Passes 508 87% Precisão de passe 86% 12 Faltas 13 3 Cartões amarelos 4 0 Cartões vermelhos 0 0 Impedimento(s) 2 4 Escanteio(s) 1

Lazio 4-3-3 Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Patric, Alessio Romagnoli, Adam Marušić, Mattéo Guendouzi, Danilo Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Ciro Immobile, Pedro. AS Roma 4-3-3 Rui Patrício, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Evan Ndicka, Rick Karsdorp, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Edoardo Bove, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Romelu Lukaku.