Resultado do jogo Inter x AS Roma hoje, 29/10: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 29 de outubro, em Milano, o jogo Inter x AS Roma, terminou com o placar 1 - 0. A partida corresponde à 10ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Inter x AS Roma

INT 1 - 0 ROM Gols M. Thuram 81' 19 Total de chutes 3 3 Chutes no gol 1 63% Posse de bola 37% 571 Passes 351 88% Precisão de passe 79% 14 Faltas 9 3 Cartões amarelos 4 0 Cartões vermelhos 0 1 Impedimento(s) 1 8 Escanteio(s) 0

Inter 3-5-2 Yann Sommer, Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martínez, Marcus Thuram. AS Roma 3-5-2 Rui Patrício, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Evan Ndicka, Rasmus Kristensen, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Edoardo Bove, Nicola Zalewski, Stephan El Shaarawy, Romelu Lukaku.