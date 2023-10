Resultado do jogo Cagliari x AS Roma hoje, 8/10: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 8 de outubro, em Cagliari, o jogo Cagliari x AS Roma, terminou com o placar 1 - 4. A partida corresponde à 8ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Cagliari x AS Roma

CAG 1 - 4 ROM Gols N. Nandez 86' H. Aouar 19' R. Lukaku 20' A. Belotti 51' R. Lukaku 59' 15 Total de chutes 11 2 Chutes no gol 5 58% Posse de bola 42% 469 Passes 357 84% Precisão de passe 75% 15 Faltas 13 2 Cartões amarelos 3 0 Cartões vermelhos 0 1 Impedimento(s) 1 4 Escanteio(s) 3

Cagliari 3-5-2 Simone Scuffet, Pantelis Hatzidiakos, Mateusz Wieteska, Adam Obert, Nahitan Nández, Ibrahim Sulemana, Matteo Prati, Antoine Makoumbou, Paulo Azzi, Gaetano Oristanio, Andrea Petagna. AS Roma 3-5-2 Rui Patrício, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Evan Ndicka, Rick Karsdorp, Edoardo Bove, Leandro Paredes, Houssem Aouar, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Romelu Lukaku.