Resultado do jogo Bologna x AS Roma hoje, 17/12: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 17 de dezembro, em Bologna, o jogo Bologna x AS Roma, terminou com o placar 2 - 0. A partida corresponde à 16ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Bologna x AS Roma

BOL 2 - 0 ROM Gols N. Moro 37' R. Kristensen 49' 8 Total de chutes 8 2 Chutes no gol 3 56% Posse de bola 44% 522 Passes 399 88% Precisão de passe 83% 14 Faltas 16 4 Cartões amarelos 4 0 Cartões vermelhos 0 3 Impedimento(s) 3 0 Escanteio(s) 4