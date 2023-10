Atlético de Madrid sai atrás no placar, mas consegue virada sobre o Cádiz no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid conquistou uma de suas vitórias mais sofridas da temporada neste domingo. Após levar 2 a 0 em apenas 15 minutos, no primeiro tempo, o time liderado pelo técnico Diego Simeone reagiu no segundo tempo e buscou a virada sobre o Cádiz por 3 a 2 e se manteve na briga pelas primeiras posições do Campeonato Espanhol.

O time da capital chegou aos 16 pontos e ocupa o quarto lugar da tabela, atrás do líder Real Madrid (21), do Barcelona (20) e do Girona (19). Já o Cádiz figura na 12ª colocação da tabela, com nove pontos.



Vindo de duas vitórias seguidas, incluindo uma no clássico com o Real Madrid, o Atlético decepcionou a torcida na primeira metade do primeiro tempo. Apesar do apoio das arquibancadas, a equipe da casa levou dois gols em 15 minutos e assustou o técnico Diego Simeone.

Legenda: Brasileiro Lucas Pires marcou o primeiro gol da partida. Foto: JAVIER SORIANO / AFP



Aos 11, o Cádiz abriu o placar com gol brasileiro. O lateral-esquerdo Lucas Pires, ex-Santos, mandou para as redes, em lance questionado pelo Atlético, que pediu duas faltas do time rival no início da jogada.



O segundo gol dos visitantes, aos 26, pegou de surpresa a defesa madrilenha. A jogada começou com o goleiro Ledesma, que deu um balão para a frente, a zaga anfitriã desviou mal e Marti deu um toque sutil para encobrir o goleiro Oblak, num belo gol.



A reação atleticana começou ainda no primeiro tempo, aos 31. Em momento de pressão do ataque da casa, o zagueiro Azpilicueta descolou lindo levantamento na área, na cabeça de Angel Correa, que mandou para as redes.