Resultado do jogo AS Roma x Lecce hoje, 5/11: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 5 de novembro, em Roma, o jogo AS Roma x Lecce, terminou com o placar 2 - 1. A partida corresponde à 11ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE AS Roma x Lecce

ROM 2 - 1 LEC Gols R. Lukaku 5' S. Azmoun 90' R. Lukaku 90' P. Almqvist 72' 15 Total de chutes 15 5 Chutes no gol 4 61% Posse de bola 39% 505 Passes 333 80% Precisão de passe 76% 18 Faltas 11 3 Cartões amarelos 5 0 Cartões vermelhos 0 1 Impedimento(s) 2 5 Escanteio(s) 3

AS Roma 3-4-2-1 Rui Patrício, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Evan Ndicka, Rick Karsdorp, Edoardo Bove, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala, Houssem Aouar, Romelu Lukaku. Lecce 3-4-2-1 Wladimiro Falcone, Valentin Gendrey, Marin Pongračić, Federico Baschirotto, Patrick Dorgu, Mohamed Kaba, Ylber Ramadani, Hamza Rafia, Pontus Almqvist, Nikola Krstović, Lameck Banda.