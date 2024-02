Resultado do jogo AS Roma x Cagliari hoje, 5/2: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, em Roma, o jogo AS Roma x Cagliari, terminou com o placar 4 - 0. A partida corresponde à 23ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE AS Roma x Cagliari

ROM 4 - 0 CAG Gols L. Pellegrini 2' P. Dybala 23' P. Dybala 51' D. Huijsen 59' 20 Total de chutes 10 6 Chutes no gol 3 52% Posse de bola 48% 445 Passes 404 88% Precisão de passe 87% 8 Faltas 11 1 Cartões amarelos 1 0 Cartões vermelhos 0 5 Impedimento(s) 0 7 Escanteio(s) 4

AS Roma 4-3-3 Rui Patrício, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Angeliño, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Stephan El Shaarawy. Cagliari 4-3-3 Simone Scuffet, Alberto Dossena, Yerry Mina, Adam Obert, Gabriele Zappa, Nahitan Nández, Matteo Prati, Antoine Makoumbou, Paulo Azzi, Andrea Petagna, Gianluca Lapadula.