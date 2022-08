Resultado da Loteca, concurso 1013, desta segunda-feira (22)

Após os resultados do fim de semana, você já pode acompanhar os resultados da Loteca. Estimativa do prêmio é de R$ 900 mil.

VEJA OS RESULTADOS:

Coluna 1 x Coluna 2

1 PALMEIRAS/SP X FLAMENGO/RJ (coluna do meio)

2 ATLÉTICO/MG x GOIAS/GO

3 CHAPECOENSE/SC x BRUSQUE/SC

4 FLUMINENSE/RJ x CORITIBA/PR

5 SAMP CORREA/MA x CRB/AL

6 JUVENTUDE/RS x BOTAFOGO/RJ (coluna do meio)

7 ATALANTA BERGAMAS x MILAN (coluna do meio)

8 GRÊMIO/RS x CRUZEIRO/MG (coluna do meio)

9 REAL SOCIEDAD x BARCELONA

10 ATHLETICO/PR AMERICA/MG (coluna do meio)

11 ATLÉTICO/GO x CUIABA/MT (coluna do meio)

12 FORTALEZA/CE x CORINTHIANS/SP

13 BRAGANTINO/SP x CEARA/CE (coluna do meio)

14 SANTOS/SP x SÃO PAULO/SP

COMO APOSTAR NA LOTECA:

Para concorrer aos prêmios oferecidos pela Loteca, basta escolher os resultados das partidas listadas no concurso, assinalando uma das três colunas disponíveis: coluna 1 (vitória do time mandante), coluna do meio (empate), coluna 3 (vitória do time visitante), duas delas (duplo) ou três (triplo).

Segundo a Caixa Econômica, o valor da aposta mínima é R$2, que pode ser aumentada em caso de mais duplos ou triplos assinalados.