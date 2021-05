“Responsabilidade sempre vai ser do Fortaleza”, diz Matheus Vargas sobre favoritismo no Estadual

Utilizando o Campeonato Cearense como um laboratório para rodar o elenco do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda se prepara junto com o grupo para a estreia do Tricolor de Aço na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o meio-campista Matheus Vargas, a estratégia adotada pelo comandante argentino visa manter a competitividade do grupo.

“Juan Pablo está mesclando o time, pode ver que nas últimas três ou quatro partidas foram equipes diferentes. Acho que é isso que está nos fazendo conseguir manter a competitividade e até dentro do grupo para essa sequência muito difícil.”

Com apenas três jogos à frente do Fortaleza e 14 gols marcados, Vojvoda conquistou o afeto dos torcedores tricolores e do grupo de atletas. Titular no Clássico-Rei, Matheus Vargas destacou a cobrança de Juan Pablo como diferencial para Rogério Ceni e Enderson Moreira.

Matheus Vargas Meio-campista do Fortaleza “A diferença do Vojvoda é a cobrança, é a cobrança de nós treinarmos e jogarmos no limite. Esse tá sendo o ponto mais essencial da chegada dele.”

Líder do Campeonato Cearense, com 17 pontos em sete jogos, o Fortaleza enfrenta nesta quarta-feira (19), às 21h30 na Arena Castelão, o Atlético-CE pela semifinal do certame estadual. Questionado sobre o favoristimo, o meio-campista do Leão reforçou que a "responsabilidade sempre vai ser do Fortaleza".

“Responsabilidade sempre vai ser do Fortaleza, independente do adversário, principalmente no Campeonato Cearense. Temos que entrar com força máxima, respeitando o Atlético-CE, que mosto um bom futebol na competição, mas sempre se impondo por ser o Fortaleza e acredito que vamos fazer uma grande partida e buscar a vitória do começo ao fim.”

Assista à coletiva na íntegra: