Representantes cearenses conhecem seus grupos na Copa São Paulo de Juniores de 2023

Estão definidos os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. As chaves foram divulgadas nesta quinta-feira (3) pela Federação Paulista de Futebol, responsável pela competição.

Os quatro representantes do Estado são Ceará, Fortaleza, Floresta e Grêmio Recreativo. São 128 equipes na disputa, divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata.

O Palmeiras é o atual campeão do torneio, que conta com outras equipes grandes do futebol brasileiro, como Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, São Paulo, Internacional, Santos, Atlético-MG, Botafogo, Vasco, Bahia, Sport e Athletico-PR.

O torneio começa no dia 2 de janeiro e termina no dia 25 do mesmo mês, com a decisão no Estádio do Pacaembu.

Confira os grupos das equipes cearenses:



Grupo 5 (Jaú)

XV de Jaú -SP

Flamengo -RJ

Aparecidense -GO

Floresta

Grupo 13 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá -SP

Goiás - GO

Gama - DF

Grêmio Recreativo - CE

Grupo 22 (Alumínio)

Sharjah Brasil -SP

Ceará

Madureira - RJ

Rio Claro - SP

Grupo 31 (São Paulo)

Juventus -SP

Fortaleza

Remo - PA

São Caetano - SP

