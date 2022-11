Repórter Eric Faria empurra torcedor antes de transmissão no Catar e viraliza; assista

O repórter Eric Faria, da Rede Globo, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (18) após uma participação ao vivo no programa ‘Bom dia, Brasil’ direto do Catar, país-sede da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, um torcedor esbarrou no jornalista, de costas, e foi empurrado na rua.

Críticas

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram a reação de Eric. O profissional está no exterior para acompanhar as informações da Seleção Brasileira, que tenta o hexacampeonato mundial.

Com a grande repercussão, o repórter explicou a situação. “Eu tomei um baita susto, a minha relação não é a melhor, eu deveria ter pedido desculpa ao torcedor. Sei que já tá na internet, viralizando, não teve maldade dele, nem minha. O cara estava de costa, mas eu também estava”, afirmou.

Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa neste domingo (20), às 13h, com a partida entre Catar e Equador, no Al Bayt. O Brasil estreia pelo Grupo G na quinta-feira (24), diante da Sérvia, às 16h, no estádio Lusail.