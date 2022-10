Repórter é vítima de tentativa de assalto em frente ao palco da final da Libertadores; veja vídeo

Vanessa Robles, repórter televisiva da Teleamazonas, rede de televisão equatoriana, foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto trabalhava em frente ao Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, localizado na cidade de Guayaquil, no Equador. O estádio será o palco da grande decisão da Libertadores 2022, que acontece neste sábado (29), às 17h de Brasília, entre Flamengo e Athletico-PR.

ASSISTA O MOMENTO:

A ação foi realizada por dois homens que estavam em uma moto, mas eles fugiram do local ao perceber que estavam sendo filmados. De acordo com o relato da jornalista, um dos dois homens estava portando uma arma no momento da abordagem. Anteriormente, em 2021, outra equipe de reportagem televisiva foi assaltada também em frente ao Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

A cidade de Guayaquil, no Equador, não vive um momento de tranquilidade em relação à violência pública. Diversos casos de violência têm sido registrados na cidade nos últimos meses, o que tem deixado as autoridades em estado de alerta. O governo chegou inclusive a decretar estado de exceção até o último dia 14.

Legenda: Final da Libertadores acontece no Equador este ano Foto: Divulgação / Libertadores