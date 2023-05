Rep. Dominicana x Brasil: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

República Dominicana e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira, (24), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20. A partida acontece no estádio Malvinas Argentinas, na Argentina, às 18h (de Brasília).

As equipes encerraram os primeiros 90 minutos da competição em situações semelhantes. O Brasil foi derrotado pela Itália por 3 a 2, com os dois gols marcados por Marcos Leonardo no segundo tempo. A República Dominicana também foi superada na primera rodada. Contra a Nigéria os dominicanos foram derrotados por 2 a 1.

Para a segunda rodada o Brasil não tem desfalques e a equipe comandada por Ramon Menezes vai em busca da vitória e na competição, vai brigar pela liderança.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV, FIFA+ e Cazé TV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Rep. Dominicana: Xavier Valdez; Israel Boatwright, Alex Ciriaco, Kleffer Martes e Guillermo De Peña; Ángel Montes, Edison Azcona e Yordy Álvarez; Yunior Peralta, Derek Cuevas e Anyelo Gómez. Técnico: Wálter Benítez

Brasil: Mycael; Arthur, Jean (Douglas Mendes), Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Matheus Martins; Giovani, Marcos Leonardo e Guilherme Biro. Técnico: Ramon Menezes

REP. DOMINICANA X BRASIL | FICHA TÉCNICA

Data: 24/05/2023

Horário: 18h

Local: Estádio Malvinas Argentinas