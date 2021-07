Renato Rezende vai à semifinal do ciclismo BMX nas Olimpíadas de Tóquio

Renato Rezende avançou para as semifinais do ciclismo BMX de velocidade nas Olimpíadas de Tóquio, nesta quarta-feira (28). O brasileiro terminou na terceira colocação na bateria durante as quartas de final com um desempenho consistente. Os quatro melhores de cada bateria se classificaram.

O carioca fez o terceiro melhor tempo (40s980) na primeira bateria, ficando atrás apenas de dois holandeses, Twan van Gendt e Niek Kimmann. Ele fez uma corrida segura, andando no limite e conseguindo uma boa volta.

Na segunda volta, Renato Rezende não manteve o bom ritmo da primeira, caindo para quarto lugar logo no começo e não recuperou a posição atingida antes. Seu tempo foi 40.983, contra 40.249 do primeiro colocado Niek Kimmann, também da Holanda.

Na última volta, o brasileiro voltou a ficar em terceiro lugar, marcando seu melhor tempo, com 40.705 e se classificando para a semifinal, que acontecerá às 22h desta quinta-feira (29).

"Estou muito feliz. Pela primeira vez, em minha terceira participação olímpica, estou passando para a semifinal. Eu quero muito ir para essa final. Vou recuperar agora e tenho certeza de que amanhã será um dia bom, como foi hoje", declarou o atleta ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Prova feminina

Na prova feminina, a brasileira Priscilla Stevaux ficou na sexta posição da chave e não conseguiu passar das quartas de final.

“Acabei me classificando para Tóquio bem no período final. Dentro de toda a dificuldade de treinamento em função da pandemia [de covid-19], infelizmente não foi onde eu queria chegar. Porém, eu levo pelo lado positivo de pegar essa experiência e vir ainda com mais garra para os próximos Jogos, em Paris”.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte