Renato Paiva desabafa sobre momento do Fortaleza: 'Estamos em uma fase em que nada acontece'

Equipe foi derrotada por 1x0 para o Mirassol pela Série A no Castelão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:59)
Jogada
Legenda: Renato Paiva cabisbaixo após a derrota do Fortaleza para o Mirassol pela Série A
Foto: KID JUNIOR / SVM

O técnico do Fortaleza, Renato Paiva, desabafou em entrevista coletiva após derrota para o Mirassol por 1x0 no Castelão. Ele disse que 'nada de positivo acontece' na fase atual do Fortaleza.

"Estamos em uma fase em que nada acontece, nada de positivo acontece. Voltamos outra vez atrás do resultado. Não conseguimos finalizar em condições de marcar gols. A equipe tem bola, deu sete arremater à baliza. Só sairemos dessa situação com o trabalho".

O Tricolor de Aço não vence há 7 jogos na temporada, e em 9 jogos com o técnico, só vence um. 

Baque em pênalti perdido

Ele lamentou o pênalti perdido pelo Leão, um minuto depois de sofrer o gol.

"Na situação em que estamos, com os jogadores, todos pressionados, ter a oportunidade de marcar o gol após sofrer, mas desperdiçar um pênalti é outro baque".

Lacunas no elenco

Em seguida, Renato Paiva explicou que o elenco do Leão ainda tem lacunas para sua forma de jogar e que reforços ainda chegarão.

"Há lacunas no elenco para a minha forma de ver o jogo. Eu tenho uma ideia de jogo diferente da do Juan Pablo (Vojvoda). Não é melhor, nem pior, é diferente. Era importante mudar algumas coisas, e mudar não só em termos de forma de jogar, e em jogadores que sirvam da minha forma de jogar. E estamos mudando com o campeonato em andamento, este é o problema. Mas reforços ainda vão chegar. Temos convicção em sair desta situação. Muitos jogos faltam ainda". 

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (31), quando enfrenta o Internacional, às 20h30 no Beira-Rio, pela 22ª rodada.

