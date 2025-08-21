Na tarde desta quinta-feira (21), por meio de um vídeo no YouTube, o técnico Renato Paiva explicou as decisões recentes do Fortaleza em relação ao afastamento de jogadores. O Diário do Nordeste confirmou que os dispensados são: Deyverson, Magrão e Zé Welison.

Medida tem intuito de focar na Série A

O treinador destacou que a medida está diretamente ligada à estratégia de focar unicamente no Campeonato Brasileiro, após eliminações que marcaram a temporada ruim do Tricolor, abaixo das expectativas de torcedores e diretoria.

“Agora só vamos ter uma competição. Foco total no Brasileiro. Em função disso decidimos tomar medidas. Já estávamos a contratar jogadores, pois entendíamos que o elenco precisava ser reforçado em algumas posições, e esses reforços já estão a chegar. Com isso, e com a diminuição de competições, decidimos também emagrecer o elenco”, afirmou Paiva.

Treinador justificou medida como 'ajustes técnico-táticos'

Segundo o comandante tricolor, a redução não tem relação com culpa dos atletas pela má fase, mas com ajustes técnico-táticos e também com a questão de idade do grupo.

“É um emagrecimento que tem a ver com as minhas decisões técnico-táticas. A chegada desses jogadores implica um alargamento muito grande do número de atletas, o que prejudicaria a forma de treinar e de preparar a equipe. Preciso ter menos jogadores, mas aqueles que considero importantes para a nossa forma de jogar. Tomei essa decisão juntamente com a direção, inclusive para baixar o nível de idade do elenco. Fui honesto com os atletas, informando que já não entram nas minhas contas”, explicou.

Paiva agradeceu aos jogadores pela dedicação

Paiva também fez questão de agradecer a dedicação dos jogadores que deixam de fazer parte dos planos: “Quero deixar bem claro para dentro e para o exterior que estes jogadores que vão sair, que não entram nas minhas contas, não são os culpados da situação em que o Fortaleza está. Agradeço a tudo o que deram ao clube, mas neste momento preciso de outras coisas para o bem do Fortaleza”, concluiu.

O Fortaleza entra em campo neste domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão, contra o Mirassol, na Arena Castelão.

Confira vídeo completo: