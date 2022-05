Renato Kayzer desfalca Fortaleza para acompanhar nascimento do filho

O técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com o atacante Renato Kayzer nesta quinta-feira (12) contra o Vitória-BA pela 3ª fase da Copa do Brasil. O atleta, de 26 anos, retornou à Fortaleza para acompanhar o nascimento do 2° filho.

Para a partida, Vojvoda conta com cinco atacantes. Romarinho e Robson foram os escolhidos pelo argentino para iniciarem o confronto diante do baianos. Silvio Romero, Moisés e Depietri estão no banco de reserva.

O duelo Vitória-BA x Fortaleza acontece no Estádio Barradão, em Salvador.

Veja escalação do Fortaleza

Legenda: Escalação do Fortaleza para enfrentar o Vitória-BA nesta quinta-feira (12) Foto: Divulgação / Fortaleza EC