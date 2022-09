Renato Gaúcho detona Tiago Nunes, ex-Ceará, após críticas: "o que ganhou até hoje?"

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, disparou contra o treinador ex-Tricolor e Ceará, Tiago Nunes, durante coletiva concedida nesta terça-feira (27).

O comandante gremista respondeu às críticas realizadas por Nunes, que falou sobre um possível excesso de folgas na equipe gaúcha em agosto deste ano.

"No Grêmio, como em qualquer outro clube, sempre vai haver folga. Tem que criticar todos os clubes então no Brasil, porque todos dão folga. Tem que culpar a CBF pelo calendário. O Tiago Nunes já tinha feito umas críticas e eu me calei. O que o Tiago ganhou até hoje? Muitas vezes no Grêmio os jogadores pediam para eu acabar o treino porque estava muito puxado. Acho que os oito títulos que ganhei aqui foi jogando futevôlei. Ele esteve três meses no Ceará e Corinthians. Não tinha futevôlei, então", disparou Renato.

"Estou cansado de me calar e ouvir coisas mentirosas. Cada um tem o direito de falar o que bem entender, mas tem que bancar. Por que ele (Tiago Nunes) não falou quando estava aqui? Quando você não consegue as coisas tem que criar desculpas. Toda vez que eu achar que tem que dar folga eu vou dar. Os outros treinadores deram folga também, passaram cinco treinadores por aqui. Eu vou dar folga quando eu achar que tem que dar, mas vou dar títulos também. Muita gente não entende que a folga é necessária", acrescentou o treinador.