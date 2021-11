Renato Gaúcho deve sair do Flamengo e nem sequer comandar time contra o Ceará

A derrota do Flamengo para o Palmeiras na final da Copa Libertadores da América já pode surtir efeitos imediatos no comando técnico do rubro-negro. Renato Gaúcho deve deixar o time de imediato e sequer fazer uma última partida contra o Ceará.

O time carioca enfrenta o Alvinegro cearense nesta terça-feira (30), às 20h, no estádio Maracanã. Atualmente em 2º lugar na Série A, o rubro-negro já praticamente não tem chances de título. A diferença para o líder Atlético-MG (que enfrenta o Fluminense hoje) é de 8 pontos, faltando apenas 4 partidas a disputar.

Todavia, o Flamengo também tem larga vantagem para o 3º colocado, o Palmeiras. A distância também é de 8 pontos, faltando 4 partidas para o fim. No caso do Alviverde, apenas 3 rodadas estão disponíveis.

Desembarque melancólico

O desembarque do Flamengo ocorreu no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. O time deixou o local através do terminal de cargas, sem contato com a imprensa ou com a torcida, que sequer compareceu.

Após o jogo em Montevidéu, Renato Gaúcho falou com os jogadores em tom de despedida. Ele não se conteve e chorou no discurso. "Quando eu estava no Grêmio, achava que esse grupo era f…. Agora, vi que vocês são muito mais do que eu achava. Peço desculpas por qualquer coisa, aos que não dei oportunidade. Mas foi um prazer trabalhar com vocês", disse Renato Gaúcho em tom de adeus.

Marcos Braz não banca permanência

O presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não garantiu que Renato Gaúcho continue no comando rubro-negro. "Não tem decisão. Está todo mundo virado, cansado. Com calma e tranquilidade vamos começar a programar. Temos uma programação a ser feita, e na segunda-feira a gente começa a decidir alguns pontos que a gente entenda que possa fazer de correção para que se acabe a temporada. O que posso dizer é que o Renato tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. Com calma vamos tomar as decisões possíveis", afirmou o dirigente.