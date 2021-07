Renato Follador, presidente do Coritiba, morre por complicações da Covid-19

O presidente do Coritiba, Renato Follador, morreu na noite deste sábado (3) por complicações da Covid-19. O dirigente de 67 anos estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o início de junho e tinha mandato até 2023.

Nas redes socias, o clube lançou nota ressaltando que "é um momento de união e força a todos os familiares, amigos e a nação coxa-branca". Por conta da doença, o profissional, que era formado em Engenharia Civil e Administração, teve o nível de comprometimento pulmonar de 80%.

Antes do diagnóstico positivo para o novo coronavírus, Follador recebeu a primeira dose da vacina. A imunização estava prevista para ser completada em julho.

A eleição que definiu o gestor como novo presidente ocorreu em dezembro de 2020, com a chapa "Coritiba ideal". Devido ao afastamento para o tratamento da Covid-19, o vice Juarez Moraes e Silva assumiu interinamente o Coritiba.

Solidariedade

As diretorias de Ceará e Fortaleza lançaram notas de pesar por conta do falecimento de Renato Follador. Os informes foram publicados nos sites oficiais e nas redes sociais, ambos com condolências para familiares do presidente e demais colaboradores do Coritiba.

