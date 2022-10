Renata Fan é acusada de preconceito por comentário e Corinthians repudia; assista

A conquista do Flamengo sobre o Corinthians na final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (19), segue em alta no noticiário esportivo. A última polêmica foi o comentário da apresentadora Renata Fan sobre o perfil de torcedor do Corinthians.

Durante seu programa na TV Bandeirantes, Renata gerou fúria da torcida do Corinthians nas redes sociais. Ao fazer uma provocação ao jornalista Chico Garcia pela derrota do Corinthians na final da Copa do Brasil, Renata afirmou que torcer para o Corinthians "não combina [com ele]" e que Chico "não é maloqueiro".

"Eu avisei: para, Chico, você não combina [com o Corinthians], você não é maloqueiro. Você é um cara estudado, um cara multifunções. Aí você foi querer virar corintiano só pra agradar a esposa", afirmou Renata.

A apresentadora ainda não se manifestou após as declarações.

ASSISTA A DECLARAÇÃO DA APRESENTADORA

Logo após o programa, o Corinthians emitiu uma nota repudiando a fala da apresentadora gaúcha: "O Corinthians, time do povo, lamenta e repudia as declarações preconceituosas da apresentadora Renata Fan no programa "Jogo Aberto" (Band) desta quinta-feira (20) e reforça o orgulho do nosso maior patrimônio: uma torcida apaixonada e Fiel."